La justicia brasileña rechaza un nuevo recurso de Robinho y lo mantiene en prisión

São Paulo, 3 sep (EFE).- La justicia brasileña rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por la defensa del exfutbolista Robson de Souza Robinho, quien cumple en Brasil una condena de nueve años de cárcel por violación, y lo mantuvo en prisión.