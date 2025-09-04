Alexis Sánchez, 'día 1 en la oficina'

A la espera de su inscripción en LaLiga, el chileno, aún no incluido en la lista de la patronal, que lo tiene en el capítulo de fichajes como 'validado provisional', se ha puesto el mono de trabajo y, en la ciudad deportiva del Sevilla, se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, que lo han recibido con el habitual pasillito de collejas.

Alexis Sánchez, que el próximo diciembre cumplirá 37 años y lucirá el dorsal 10 que el belga Dodi Lukebakio ha dejado libre tras su marcha el Benfica portugués, empieza así su periplo en sevillista en la penúltima sesión de esta semana, ya que Almeyda ha dado descanso viernes y sábado y volverá al trabajo el domingo.

El entrenador argentino, que ya prepara el duelo del viernes 12 de septiembre ante el Elche en el Sánchez Pizjuán, ha contado, además, con el canterano Ramón Martínez y con el centrocampista suizo Djibril Sow en la primera parte de una sesión que, según informa el Sevilla, tuvo una eminente carga física.

Además de Alexis Sánchez, siguen sus procesos de adaptación a los métodos de Almeyda los últimos futbolistas que han llegado a la entidad, casos del defensor portugués Fábio Cardoso, el centrocampista francés Batista Mendy y el defensa César Azpilicueta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Permanecen al margen por lesión los puntas nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, y el centrocampista Joan Jordán; y no están con el equipo los internacionales: el griego Odisseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el chileno Gabriel Suazo, el serbio Nemanja Gudelj y el suizo Rubén Vargas.