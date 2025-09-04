Fútbol Internacional

Carvajal y Rodri, suplentes; Pedro Porro y Mikel Merino, novedades en el once

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Dani Carvajal y Rodri Hernández inician como suplentes el primer partido de clasificación de la selección española al Mundial 2026, tras un año de baja como internacionales por dos graves lesiones de rodilla, fuera de un once que, respecto a la final de la Liga de Naciones, presenta las novedades de Pedro Porro y Mikel Merino.

Por EFE
04 de septiembre de 2025 - 14:55
Los dos cambios son obligados en el once del seleccionador español Luis de la Fuente, que no convocó a Óscar Mingueza, titular en la final ante Portugal el pasado junio, y perdió por unas molestias musculares a Fabián. Pedro Porro y Mikel Merino entran en el lateral derecho y el centro del campo en el once de España ante Bulgaria en el estadio Vasil Levski de Sofía.

Tanto Carvajal como Rodri, como Álvaro Morata, los tres capitanes de la selección española, deberán esperar su oportunidad en el banquillo. Mikel Oyarzabal se mantiene como la apuesta de De la Fuente en la demarcación de delantero centro.

España inicia el partido con Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

Bulgaria, por su parte, apuesta por: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nurnberger; Chochev, Panayotov, Gruev, Minkov, Kirilov; y Kolev.

