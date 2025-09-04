Carvajal y Rodri, suplentes; Pedro Porro y Mikel Merino, novedades en el once

Los dos cambios son obligados en el once del seleccionador español Luis de la Fuente, que no convocó a Óscar Mingueza, titular en la final ante Portugal el pasado junio, y perdió por unas molestias musculares a Fabián. Pedro Porro y Mikel Merino entran en el lateral derecho y el centro del campo en el once de España ante Bulgaria en el estadio Vasil Levski de Sofía.

Tanto Carvajal como Rodri, como Álvaro Morata, los tres capitanes de la selección española, deberán esperar su oportunidad en el banquillo. Mikel Oyarzabal se mantiene como la apuesta de De la Fuente en la demarcación de delantero centro.

España inicia el partido con Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

Bulgaria, por su parte, apuesta por: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nurnberger; Chochev, Panayotov, Gruev, Minkov, Kirilov; y Kolev.

