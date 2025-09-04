Clubes de la segunda división celebran el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

En un comunicado de prensa, los equipos, que incluyen a Morelia, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Atlético La Paz y Venados FC, manifestaron su satisfacción. “La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte”, explicaron.

Esta reacción positiva se da a pesar de que el TAS rechazó su solicitud de reactivar la promoción y el descenso de forma inmediata. Adicionalmente, los clubes reafirmaron su compromiso de colaborar con la máxima entidad del fútbol en el país. “Reafirmamos nuestra disposición total a trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles, que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria del futbol nacional”, agregaron.

El TAS desestimó la solicitud de reincorporar el sistema en la presente campaña 2025-2026, validando la decisión de la FMF de suspenderlo por seis años a partir de la temporada 2019-2020, debido a la pandemia de la COVID-19. Como consecuencia de este revés, los equipos de la Liga de Expansión, la segunda categoría del fútbol mexicano, tendrán que asumir los costos legales que la FMF enfrentó durante el proceso ante el TAS. Ahora, la FMF será responsable de establecer las nuevas reglas para que el ascenso y descenso puedan reactivarse de manera oficial en la temporada 2026-2027.