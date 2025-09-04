El delantero de Boca Juniors que tramita la nacionalización paraguaya

El interés de la selección paraguaya en Milton Giménez habría emergido a principios de 2025, luego de que el equipo técnico de Gustavo Alfaro indagara en la ascendencia del futbolista y detectara que su padre es paraguayo. Esta relación directa habilitó la posibilidad de que el atacante nacido en Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, solicite la nacionalidad y, de ese modo, sea elegible para jugar por Paraguay bajo las reglas de la FIFA.

Lea más: El probable once de Paraguay para sellar el pase al Mundial ante Ecuador

De acuerdo con información aportada por el periodista de ESPN Emiliano Raddi, Giménez se ausentó recientemente de una práctica de Boca Juniors con el fin de continuar con el proceso administrativo necesario para adquirir la nacionalidad paraguaya. Si bien su convocatoria aún no está confirmada, la obtención del documento lo convertiría en una alternativa real para Gustavo Alfaro, consciente de que la competencia por un puesto en la selección argentina es considerablemente mayor, sobre todo en la zona de ataque.

Durante la temporada en curso, Milton Giménez alternó entre la titularidad y la suplencia en Boca Juniors. A lo largo de 23 partidos disputados entre la Liga Profesional Argentina, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, el atacante suma seis goles y tres asistencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy