El probable once de Paraguay para sellar el pase al Mundial ante Ecuador

El entrenador argentino, a quien apodan el “cazador de utopías imposibles”, va preparando un par de modificaciones en su alineación para buscar la victoria. En el último entrenamiento, el técnico probó un esquema 4-4-2 ofensivo, con dos cambios respecto al equipo que jugó su último partido contra Brasil. Ambas variantes son forzadas debido a lesiones de jugadores claves, una en la zona medular y otra en la ofensiva.

Lea más: La formación de Paraguay para lograr el boleto al Mundial 2026

En el mediocampo, Ramón Sosa, quien jugaría por una de las bandas, reemplazará a Matías Villasanti. Sin embargo, también se maneja la opción de que Matías Galarza ingrese en su lugar. El ingreso del atacante del Palmeiras de Brasil hará que Diego Gómez quede centralizado en la zona medular, acompañando a Andrés Cubas en el “doble 6″. La principal novedad en la ofensiva es la inclusión del delantero de Platense, Ronaldo Martínez, quien en su primera convocatoria con la selección, consiguió ganarse un puesto en el once titular, ocupando la vacante que deja Julio Enciso.

Con esas movidas, el equipo con el que Paraguay intentará regresar a un Mundial después de 16 años sería con: Roberto Junior Fernández en la portería; una línea de cuatro en defensa con Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; en el medio campo, Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Ramón Sosa (o Matías Galarza); y en el ataque, la dupla de Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque el empate asegura la clasificación de Paraguay, la Albirroja podría conseguir el pase incluso si pierde, siempre y cuando Argentina venza a Venezuela en el Estadio Monumental.