El Real Madrid lamenta el fallecimiento de "una de las figuras más relevantes de la moda"

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Giorgio Armani, propietario del Olimpia Milano desde 2008, y una de las figuras más relevantes y emblemáticas del mundo de la moda de toda la historia", escribió el club en su página web.
"Con Giorgio Armani al frente del club italiano, el Olimpia de Milano ha ganado 6 Ligas, 4 Copas y 5 Supercopas de Italia", continuó.
"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos, a su club y a todos sus aficionados. Ha fallecido a los 91 años de edad. Descanse en paz", completó.
Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.
