Eliminatorias: Alemania arranca con derrota; España y Bélgica golean

Fue el primer partido de Alemania en el Grupo A de las Eliminatorias Europeas, en el que Irlanda del Norte también venció a Luxemburgo por 3-1.

David Hancko y David Strelec aprovecharon errores de la defensa alemana para dar a Eslovaquia, cuya última clasificación para el Mundial fue en 2010, una ventaja inesperada. Alemania no logró superar la defensa eslovaca para volver al partido.

Alemania, incluido el récord de Alemania Occidental durante la Guerra Fría, ha jugado en todos los Mundiales desde 1954. Hasta el jueves solo había perdido tres partidos clasificatorios al Mundial, todos en casa.

* Alemania perdió su primer partido de clasificación para el Mundial por primera vez en su historia. En su 52º partido fuera de casa en la fase de clasificación para el Mundial, Alemania perdió por primera vez en su historia tras 41 victorias y 10 empates.

-Formato (16 plazas): Los 12 campeones de grupo se clasifican directo. Los 4 cupos restantes se definirán mediante playoffs con la participación de 16 equipos: los 12 segundos de grupo junto con los 4 mejores clasificados de la UEFA Nations League 2024/25.

Resultados y goleadores de jueves:

-Grupo A (1ª fecha):

* Eslovaquia 2-Alemania 0. Goles: 42’ Dávid Hancko, 55’ David Strelec (E).

* Luxemburgo 1-Irlanda del Norte 3. Goles: 8’ Jamie Reid, 46’ Shea Charles, 70’ Justin Devenny (IrN); 30’ Aiman Dardari (L). Exp: 66’ Seid Korac (L).

-Domingo 7: 15:45 Alemania- Irlanda del Norte; 15:45 Luxemburgo-Eslovaquia.

-Grupo E (1ª fecha):

* Georgia 2-Turquía 3. Goles: 3’ Mert Müldür, 41’ y 52’ Kerem Aktürkoglu (T); 63’ Zuriko Davitashvili, 90+8’ Khvicha Kvaratskhelia (G). Exp: 71’ Baris Alper Yilmaz (T).

* Bulgaria 0-España 3. Goles: 5’ Mikel Oyarzabal, 30’ Marc Cucurella, 38’ Mikel Merino (E).

-Domingo 7: 10:00 Georgia-Bulgaria (ESPN4); 15:45 Turquía-España (ESPN2).

-Grupo G (5ª fecha):

* Lituania 1- Malta 1. Goles: 83’ Alexander Satariano (M); 90+7’ Gvidas Gineitis, de penal (L). Exp: 90+1’ Jake Azzopardi (M); 90+10’ Edgaras Utkus (L).

* Países Bajos 1-Polonia 1. Goles: 28’ Denzel Dumfries (PB); 80’ Matty Cash (P).

-Posiciones: Países Bajos 7, Polonia 7, Finlandia 7, Lituania 3, Malta 2.

-Domingo 7: 13:00 Lituania- Países Bajos (ESPN2); 15:45 Polonia-Finlandia.

-Grupo J (5ª fecha):

* Kazajistán 0-Gales 1. Gol: 25’ Kieffer Moore (G);

* Liechtenstein 0-Bélgica 6. Goles: 29’ Maxime De Cuyper, 46’, 70’ Youri Tielemans, el 2° de penal, 60’ Arthur Theate, 62’ Kevin de Bruyne, 90+1’ Malick Fofana (B).

-Posiciones: Gales 10, Macedonia 8, Bélgica 7, Kazajistán 3, Liechtenstein 0.

-Domingo 7: 13:00 Macedonia-Liechtenstein; 15:45 Bélgica-Kazajistán.

Programa para este viernes

* Grupo B (1ª fecha): 15:45 Suiza-Kosovo; 15:45 Eslovenia - Suecia.

* Grupo C (1ª fecha): 15:45 Grecia - Bielorrusia; 15:45 Dinamarca - Escocia.

* Grupo D (1ª fecha): 15:45 Ucrania - Francia (ESPN); 15:45 Islandia - Azerbaiyán.

* Grupo I (5ª fecha): 15:45 Moldavia - Israel, 15:45 Italia - Estonia. Posiciones: Noruega 12, Israel 6, Italia 3, Estonia 3, Moldavia 0.

* Grupo L (5ª fecha): 15:45 Montenegro-República Checa; 15:45 Islas Feroe-Croacia. Posiciones: R. Checa 9, Croacia 6, Montenegro 6, Islas Feroe 3, Gibraltar 0.

(Fuente: AP, AFP y EFE)