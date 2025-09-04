Independiente de Argentina descalificado de la Sudamericana tras violencia en estadio

El cuadro argentino además deberá jugar sus siguientes 14 partidos en torneos de la Conmebol sin su público -siete de local y siete de visitante- y fue multado con 250 mil dólares, entre otras sanciones, según el fallo conocido por la AFP .

El equipo chileno, en tanto, avanzará a cuartos de final de la Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima de Perú, pero recibió una sanción económica de 270 mil dólares y tampoco podrá contar con sus aficionados en sus siguientes 14 cotejos internacionales.