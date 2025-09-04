La Conmebol elimina a Independiente por hechos violentos y pone a la U de Chile en cuartos

Asunción, 4 sep (EFE).- La Conmebol eliminó este jueves de la Copa Sudamericana al Independiente argentino por los hechos de violencia registrados el 20 de agosto en las tribunas de su estadio durante el partido de vuelta de los octavos de final que dejó 22 heridos y un centenar de heridos y clasificó a la Universidad de Chile.