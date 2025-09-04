Lucas Beltrán: “El Valencia es una gran oportunidad para crecer y demostrar mi potencial”

“En lo personal, sentí que era una buena oportunidad conociendo la exposición del Valencia. No hizo falta que nadie me convenza, el Valencia es una institución muy grande a nivel nacional y mundial”, dijo este jueves en su presentación, en la que estuvo presente el entrenador Carlos Corberán y el jefe de equipo Voro.

Beltrán, que llegó en el último día del mercado de fichajes, explicó cómo fue su llegada al club: “Fueron dos meses bastante difíciles para mí. Hubo charlas (con el Valencia) desde hace 15 días, pero la situación era muy difícil porque la Fiorentina solo quería una venta. Con el correr de los días, la Fiorentina accedió a un préstamo”.

El delantero solo ha entrenado con el grupo en dos ocasiones, pero apuntó que le ha sorprendido “bastante” el equipo. “Vengo de una liga con un fútbol más lento, más táctico, a más toques. Me sorprende la calidad de todos mis compañeros, no puedo decir uno porque tengo que conocerlos más”, explicó.

“El míster me comentó la manera de jugar del equipo, las presiones, cómo atacamos y defendemos y me dijo que puedo jugar de 9 o ayudando a armar el juego. Siempre fui un jugar predispuesto y donde me toque jugar, daré lo mejor del equipo”, agregó.

Asimismo, Beltrán no quiso hablar de objetivos concretos. “Somos un equipo y un plantel que afrontaremos la semana para competir de la mejor manera. Nuestro objetivo siempre es preparar la semana para el partido siguiente. Me he encontrado buena gente, prepararemos todas las semanas para dar lo mejor de nosotros”, dijo.

Mientras, sobre los objetivos que se marca, el argentino dijo que siempre se pone una cifra de goles y asistencias, pero prefiere quedárselos para él porque es un objetivo muy personal. “Hacer la mayor cantidad de goles y asistencias posibles. Pero para mí lo más importante es el equipo. Si a el equipo le va bien, en lo personal también me irá bien”, dijo.

Por último, desveló que tiene familia que es del Valencia por Pablo Aimar y habló con Enzo Barrenechea al llegar al Valencia. “Somos de la misma ciudad y nos enfrentamos desde los 10 años, me habló muy bien de la ciudad, me dijo que me voy a sentir bien y no me voy a querer ir jamás. Su familia vive acá, quedaremos para tomar un asado. También me dijo que Mestalla era algo increíble”, finalizó.