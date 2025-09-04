Novedades en las listas de los equipos españoles para la Villarreal CF

El Athletic Club ha incluido en su Lista A a dos jóvenes promesas del filial: los defensas Jon de Luis y Ander Izagirre. Por su parte, el Real Madrid ha presentado una extensa Lista B, destacando la presencia del portero juvenil navarro Javier Navarro, mientras que Sergio Mestre no figura en ella.
En el caso del FC Barcelona, han inscrito al delantero sueco Roony Bardghji. En el Villarreal, se ha optado por dejar fuera de la Lista A al hispano-marroquí Ilias Akomach y, en su lugar, se ha incluido al ghanés Thomas Partey, quien está a la espera de resolver sus problemas legales en Inglaterra. El Atlético de Madrid es el único de los cinco equipos que todavía no ha enviado su Lista B.
A continuación se detallan las listas oficiales de cada equipo:
Athletic Club
Porteros: Unai Simón y Álex Padilla. Defensas: Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Jon de Luis y Ander Izaguirre.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Mediocampistas: Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Cancet, Nico Williams, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jaureguizar, Unai Gómez, Robert Navarro, Beñat Prados y Alejandro Rego.
Delanteros: Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Nico Serrano.
Atlético de Madrid
Porteros: Juan Musso, Jan Oblak y Mario de Luis.
Defensas: José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Javi Galán y Robin Le Normand.
Mediocampistas: Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Thiago Almada, Carlos Martín y Marcos Llorente.
Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Giacomo Raspadori y Nico González.
FC Barcelona
Porteros: Marc-André Ter Stegen, Joan García y Wojciech Szczesny.
Defensas: Alejandro Balde, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Jules Koundé y Eric García.
Mediocampistas: Gavi, Pedri González, Frenkie de Jong y Marc Bernal.
Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Fermín López, Dani Olmo y Roony Bardghji.
Real Madrid
Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González (+) y Javier Navarro (+).
Defensas: Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Diego Aguado (+), Jesús Fortea (+), David Jiménez (+), Joan Martínez (+) y Víctor Valdepeñas (+).
Mediocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero (+), Pol Fortuny (+), Manuel Ángel (+), César Palacios (+), Cristian Perea (+), Hugo de Llanos (+) y Thiago Pitarch (+).
Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco Mastantuono y Daniel Yáñez (+).
Villarreal CF
Porteros: Luis Junior, Diego Conde, Arnau Tenas y Rubén Gómez.
Defensas: Adrià Altimira, Rafa Marín, Willy Kambwala, Juan Foyth, Renato Veiga, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Pau Navarro y Daniel Budesca (+).
Mediocampistas: Manor Solomon, Dani Parejo, Ilias Akhomach (+), Santi Comesaña, Thomas Partey, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tani Oluwaseyi, Alfonso Pedraza y Hugo López (+).
Delanteros: Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Tajon Buchanan, Nicolas Pepé, Ayoze Pérez y Víctor Moreno (+).
(+) Jugadores inscritos en la Lista B, compuesta por futbolistas menores de 21 años que llevan al menos dos años en el club.