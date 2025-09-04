WFS cierra su primera edición en Hong Kong con cerca de 40.000 asistentes en 30 congresos

Organizaciones como la FIFA, la UEFA, la Confederación Asiática (AFC) y LaLiga, así como clubes como el Chelsea nglés o el Kitchee local, con el respaldo de la Asociación de Fútbol de Hong Kong (HKFA), participaron activamente en mesas redondas y encuentros de negocio, destacando la importancia de Asia como mercado estratégico para la industria futbolística.
"El liderazgo se construye sabiendo a quién tienes delante. Es muy importante siempre prepararse. Hay que ser ambicioso. Nunca sabes lo que puede pasar y donde te puede llegar la oportunidad", explicó Cales Puyol, leyenda del Barcelona y de la selección española.
Entre los que compartieron su visión sobre el arbitraje, el fútbol femenino y el desarrollo de marca personal, destacan asimismo personalidades como Rio Ferdinand, Fabio Capello y Javier Zanetti, y el presidente de LaLiga española, Javier Tebas.
Éste último aprovechó aún para hacer un llamamiento a la piratería en el fútbol. "Es una amenaza contra la que debemos luchar constantemente, no solo afecta a la Liga o a los jugadores, sino también a las familias de todos los trabajadores de la industria", dijo Tebas.
El WFS, creado en 2016, ha marcado presencia en más de 100 países, entre ellos España, México, Arabia Saudí, Marruecos y, ahora, Hong Kong. Su próxima parada será en Madrid, los días 15 y 16 de octubre.