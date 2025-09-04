WFS cierra su primera edición en Hong Kong con cerca de 40.000 asistentes en 30 congresos

Madrid, 4 sep (EFE).- La World Football Summit (WFS) dio por completada este jueves su primera edición celebrada en Hong Kong, que en tan solo dos días contó con más de 3.000 asistentes, elevando a cerca de 40.000 el total de participantes en sus 30 congresos internacionales.