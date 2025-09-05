Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Las victorias de Uruguay y Colombia, y el empate de Paraguay tras la disputa de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, confirmaron a las seis selecciones clasificadas directamente para el Mundial 2026.
Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia aseguraron su pase, mientras que Venezuela y Bolivia se jugarán el último cupo para el repechaje, y Chile y Perú quedaron eliminadas.
Lea más: La Albirroja sube Al-faro mundialista
La Tabla
- Argentina – 38 puntos (Clasificado)
- Brasil – 28 puntos (Clasificado)
- Uruguay – 27 puntos (Clasificado)
- Ecuador – 26 puntos (Clasificado)
- Colombia – 25 puntos (Clasificado)
- Paraguay – 25 puntos (Clasificado)
- Venezuela – 18 puntos
- Bolivia – 17 puntos
- Perú – 12 puntos (Eliminado)
- Chile – 10 puntos (Eliminado)