Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

A falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, este jueves se definieron los equipos que representarán a la región en la Copa del Mundo de 2026. Uruguay, Colombia y Paraguay se quedaron con los tres últimos cupos directos, completando así la lista de seis representantes sudamericanos.

Por Fernando Ramírez
05 de septiembre de 2025 - 03:43
La Selección Paraguaya logró su clasificación al Mundial 2026 tras el empate ante Ecuador en Asunción.
La Selección Paraguaya logró su clasificación al Mundial 2026 tras el empate ante Ecuador en Asunción.

Las victorias de Uruguay y Colombia, y el empate de Paraguay tras la disputa de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, confirmaron a las seis selecciones clasificadas directamente para el Mundial 2026.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia aseguraron su pase, mientras que Venezuela y Bolivia se jugarán el último cupo para el repechaje, y Chile y Perú quedaron eliminadas.

La Tabla

  1. Argentina – 38 puntos (Clasificado)
  2. Brasil – 28 puntos (Clasificado)
  3. Uruguay – 27 puntos (Clasificado)
  4. Ecuador – 26 puntos (Clasificado)
  5. Colombia – 25 puntos (Clasificado)
  6. Paraguay – 25 puntos (Clasificado)
  7. Venezuela – 18 puntos
  8. Bolivia – 17 puntos
  9. Perú – 12 puntos (Eliminado)
  10. Chile – 10 puntos (Eliminado)
