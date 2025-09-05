Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Las victorias de Uruguay y Colombia, y el empate de Paraguay tras la disputa de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, confirmaron a las seis selecciones clasificadas directamente para el Mundial 2026.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia aseguraron su pase, mientras que Venezuela y Bolivia se jugarán el último cupo para el repechaje, y Chile y Perú quedaron eliminadas.

