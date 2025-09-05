Fabinho rescata un punto para Palma ante campeón Jimbee y el O Parrulo golea a Alzira

Mientras, un recién ascendido, el O Parrulo Ferrol, se dio un festín goleador (8-3) ante el otro debutante, el Family Cash Alzira, para convertirse en el primer líder del curso 2025-2026.

El Illes Balears Palma Futsal y Jimbee Cartagena Costa Cálida respondieron a la expectativa con un duelo vibrante, físico y cargado de calidad que terminó en empate, pero que deja la sensación de que la temporada puede tener en estos dos conjuntos a sus principales referentes.

El choque arrancó con un respeto mutuo evidente, aunque pronto asomaron las primeras ocasiones. Tanto Luan Muller como Chemi demostraron por qué están entre los mejores porteros del panorama nacional.

Fue necesario un balón parado para abrir el marcador y así el internacional Mellado, con la rodilla, culminó un córner para adelantar a los de Duda (0-1, minuto 14).

Poco después, Gon Castejón firmó una obra de arte al marcar el 0-2 con una vaselina desde su propio campo.

El Palma no se descompuso y antes del descanso, David Peña recortó distancias al aprovechar un rechace dentro del área tras un disparo de Ernesto (1-2).

En la segunda parte, los de Vadillo apretaron el acelerador y se estrellaron contra Chemi y los palos hasta en varias ocasiones.

El empate no llegó hasta el último suspiro y a 15 segundos del final, Fabinho encontró espacio para armar un disparo que batió al meta rival y selló el 2-2 definitivo.

El O Parrulo Ferrol volvió a la elite con una contundente victoria frente al Family Cash Alzira, en un duelo entre ascendidos que tuvo fases de equilibrio, pero que acabó con una clara superioridad gallega en el segundo periodo.

El partido arrancó con alternativas y una alta intensidad ofensiva. Novoa abrió la cuenta para los locales y firmó también el cuarto tanto de los suyos, en un primer tiempo en el que Alzira llegó a empatar (3-3) a falta de 40 segundos para el descanso con un tanto de Rubi desde el punto de doble penalti.

Sin embargo, un gol sobre la bocina mandó a los ferrolanos al vestuario con ventaja (4-3).

En la segunda parte, el equipo dirigido por Gerard Casas no dio opción y con una presión alta, robos en zonas decisivas y una eficacia demoledora, firmaron un parcial de 4-0 gracias a los goles de los brasileños Diogo, Morgato, Penezio y Jhoy.