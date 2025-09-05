Harry Kane será titular ante Andorra

"Sí, Harry Kane empezará como titular. Tenemos muchos jugadores y eso significa que arrancaremos con el equipo en el que más confiamos y el mejor posible. La competencia está abierta porque al finalizar la temporada tenemos un Mundial", expresó el técnico este viernes en la rueda de prensa previa al partido frente a Andorra.

Tuchel explicó que priorizará el primer encuentro y que no se centrará en pruebas, y aseguró que no ve ningún problema en que un jugador sea titular en los dos compromisos de esta ventana internacional.

"Los jugadores comenzarán a disputar dos partidos por semana tras el parón internacional y no veo por qué no podrían empezar una semana antes y jugar sábado y martes", afirmó.

Inglaterra recibirá a Andorra el sábado en Villa Park (Birmingham) y, tres días más tarde, visitará a Serbia en partidos de clasificación para el Mundial de 2026.

