John Stones abandona la concentración de Inglaterra

"Desafortunadamente John dejó la concentración esta mañana. Llegó con unas molestias musculares leves, pero no ha progresado como pensábamos y no vamos a tomar ningún riesgo con él, ni contra Andorra ni contra Serbia", explicó Tuchel en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Andorra.

El técnico alemán aseguró que el resto de la plantilla se encuentra disponible: "Ayer entrenamos con 21 jugadores y hoy con 21 jugadores, ahora solo tenemos que asegurarnos de que todos estén en condiciones para mañana".

Inglaterra recibirá a Andorra el sábado en Villa Park (Birmingham) y, tres días más tarde, visitará a Serbia en partidos de clasificación para el Mundial de 2026.