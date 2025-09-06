Cultural Leonesa y Leganés persiguen su primera victoria de la temporada

La Cultural siempre ha estado por detrás en el marcador ante sus rivales, Burgos, Almería y Real Sporting, y eso es algo que preocupa en el vestuario como principal aspecto a mejorar para tratar de ganar.

Para el compromiso de mañana el técnico Raúl Llona tan solo cuenta con las bajas por lesión de Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, una vez que ha recuperado a Rodri Suárez, y tendrá que decidir si incluye en la convocatoria a alguna de las últimas incorporaciones, Rubén Sobrino o Jordi Mboula, ya que el internacional sub-19 Paco Cortés, cedido por el Levante UD, sigue concentrado con la selección española.

En el caso de Sobrino, a pesar de haber estado entrenando con el Cádiz, no disputó ninguno de los partidos de pretemporada, ni participó en los tres de Liga ya disputados, mientras que Mboula, tras desvincularse del Gil Vicente portugués ha entrenado con un preparador personal, por lo que aún tendrán que adquirir ambos el ritmo competitivo necesario.

De esta manera, la única incertidumbre de Llona es si mantendrá en la Cultural la defensa con tres centrales como en los últimos dos encuentros o se decantará por recuperar el 4-2-3-1 que más ha utilizado el técnico riojano, teniendo en cuenta la más que probable titularidad de otro de los refuerzos, Iván Calero, en el lateral derecho.

Enfrente está el Leganés, que no sabe lo que es perder, pero tampoco lo que es ganar. Sus tres encuentros han terminado en empate, siguiendo además todos los partidos el mismo patrón, ya que consiguieron ponerse por delante en el marcador pero no supieron o no pudieron conservar esa ventaja.

Especialmente doloroso fue el duelo de la semana pasada, en casa ante el Deportivo de La Coruña. Tras una primera parte en la que todo salió de cara, lograron marcharse a los vestuarios con un 2-0 a favor. Sin embargo, acabaron dilapidando esa ventaja y encajando el segundo tanto merced a un penalti que fue muy criticado posteriormente en rueda de prensa por el técnico Paco López.

Sin modificaciones en la plantilla al cierre del mercado, este último volverá a contar con la baja por lesión del lateral izquierdo uruguayo Sebastián Figueredo y del también zaguero Rubén Pulido, en su caso de larga duración. A ellos se unirá también Óscar Plano debido a unas molestias físicas y el mediocentro Seydouba Cissé, convocado con la selección de Guinea.

La ausencia de este último, titular indiscutible, es la más importante de todas y, para suplirla, podría recurrir el entrenador a Carlos Guirao, Gonzalo Melero o Andrés Campos. Será el único cambio obligado en la alineación, si bien podría tener cabida también por primera vez de inicio Juan Cruz, que ya tuvo algunos minutos la jornada previa.

En lo que respecta a los precedentes, siete veces se han visto las caras hasta la fecha en partido oficial, seis de ellos en la categoría de bronce del fútbol español y el restante en la Copa del Rey. Ninguno de ellos lo ha ganado la Cultural Leonesa, que tiene ante los madrileños un balance de cuatro empates y tres derrotas.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Diallo; Collado, Bicho, Chacón y Paraschiv.

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Jorge Sáenz, Aguilar, Marvel; Juan Cruz, Guirao, Diawara, Duk; Diego García y Miguel de la Fuente.