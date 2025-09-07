Aganzo sobre partido en Miami: “No se pueden cambiar condiciones cada diez minutos”

El dirigente del sindicato de futbolistas español subrayó en RNE sobre la forma que se está planteando este partido en Miami que existe “falta de comunicación con los jugadores”, añadió que le extraña que “Tebas tenga este partido tan claro” y recordó que él, como miembro de la Federación, ya se opuso a ello.

“Hay mucha gente pendiente.. Hay muchos artículos en el convenio que tenemos que ver para jugar un partido de liga fuera de España; no nos han enviado nada, nada, no sabemos nada de ese partido… ¡Cómo podemos aceptar algo de lo que no sabemos!…”, dijo.