De la Fuente repite equipo ante una Turquía liderada por Güler

España se juega el liderato del Grupo E en un abarrotado estadio, el Büyükşehir Belediy, con el mismo equipo titular con el que venció con comodidad a Bulgaria. Pedro Porro se mantiene en el lateral derecho, Martín Zubimendi en el mediocentro y Lamine Yamal es titular tras superar unas leves molestias de espalda.

España inicia el partido con Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

Turquía por su parte, inicia con: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgün, Arda Güler, Kenan Yildiz; y Kerem Akturkoglu.