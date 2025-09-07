Fútbol Internacional

De la Fuente repite equipo ante una Turquía liderada por Güler

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, repite equipo titular en la visita de España a Turquía en Konya, con Dani Carvajal y Rodri Hernández suplentes en el segundo partido de clasificación de la selección española al Mundial 2026, tras vencer, también de visitante, a Bulgaria.

07 de septiembre de 2025 - 14:45
España se juega el liderato del Grupo E en un abarrotado estadio, el Büyükşehir Belediy, con el mismo equipo titular con el que venció con comodidad a Bulgaria. Pedro Porro se mantiene en el lateral derecho, Martín Zubimendi en el mediocentro y Lamine Yamal es titular tras superar unas leves molestias de espalda.

España inicia el partido con Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

Turquía por su parte, inicia con: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgün, Arda Güler, Kenan Yildiz; y Kerem Akturkoglu.

