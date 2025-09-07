Fútbol Internacional

Depay, máximo goleador de la historia de los Países Bajos

Memphis Depay, delantero de los Países Bajos, se convirtió este domingo en el máximo goleador histórico de su país tras firmar un doblete ante Lituania, por las Eliminatorias para el Mundial 2026, con el que alcanzó los 52 tantos con su selección (en 104 partidos) y con los que superó a su Robin van Persie (50 goles, en 102 juegos)

Por ABC Color
07 de septiembre de 2025 - 18:16
Memphis Depay (C) es felicitado por sus compañeros de equipos al finalizar el partido contra Lituania. (AFP)
Depay abrió el marcador del choque ante Lituania a los 12 minutos, cuando aprovechó un centro desde la banda izquierda de Cody Gakpo. Con una certera volea desde el punto de penalti, adelantó a los Países Bajos y firmó un registro nunca antes visto en la selección de su país.

En la segunda parte, de cabeza, y tras una falta lanzada por Denzel Dumfries, aumentó sus estadísticas hasta los 52 goles y dio la victoria a los Países Bajos, que ganó 2-3 a Lituania.

* En la lista histórica de goleadores que ahora lidera en solitario Depay, por detrás quedan Robin van Persie, con 50 aciertos, Klaas-Jan Huntelaar (42), Patrick Kluivert (40), Dennis Bergkamp (37) y Arjen Robben (37). (EFE).

