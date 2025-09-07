Depay, máximo goleador de la historia de los Países Bajos

Depay abrió el marcador del choque ante Lituania a los 12 minutos, cuando aprovechó un centro desde la banda izquierda de Cody Gakpo. Con una certera volea desde el punto de penalti, adelantó a los Países Bajos y firmó un registro nunca antes visto en la selección de su país.

En la segunda parte, de cabeza, y tras una falta lanzada por Denzel Dumfries, aumentó sus estadísticas hasta los 52 goles y dio la victoria a los Países Bajos, que ganó 2-3 a Lituania.

* En la lista histórica de goleadores que ahora lidera en solitario Depay, por detrás quedan Robin van Persie, con 50 aciertos, Klaas-Jan Huntelaar (42), Patrick Kluivert (40), Dennis Bergkamp (37) y Arjen Robben (37). (EFE).