Eliminatorias: España se exhibe y Alemania endereza el rumbo

La salida más compleja de España camino del sueño del Mundial 2026 la solventó con un recital histórico en Konya, minimizando a Turquía con un recital futbolístico que le otorga el liderato del Grupo E y encarrila el pase con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.

En el Grupo A, Alemania, con tres puntos, alcanza a su adversario de la noche, que se había impuesto el jueves en Luxemburgo (3-1), pero sigue tres puntos por detrás de Eslovaquia, que logró una valiosa victoria en el Gran Ducado (1-0).

En el Grupo J, Bélgica endosó un 6-0, a Kazajistán, este domingo en Bruselas, en partido clasificatorio para el Mundial 2026, gracias sobre todo a un Kevin De Bruyne muy inspirado, autor de dos goles y de dos pases de gol.

-Formato (16 plazas): Los 12 campeones de grupo se clasifican directo. Los 4 cupos restantes se definirán mediante playoffs con la participación de 16 equipos: los 12 segundos de grupo junto con los 4 mejores clasificados de la UEFA Nations League 2024/25.

Resultados y goleadores:

- GRUPO A (2ª fecha):

* Alemana 3-Irlanda del Norte 1. Goles: 7’ Serge Gnabry, 69’ Nadiem Amiri, 72’ Florian Wirtz (A); 34’ Isaac Price (IrlN). Ast: 43.169.

* Luxemburgo 0-Eslovaquia 1. Gol: 90’ Tomáš Rigo (E).

-Posiciones: Eslovaquia 6, Irlanda Norte 3, Alemania 3, Luxemburgo 0.

-GRUPO E (2ª fecha):

* Georgia 3-Bulgaria 0. Goles: 30’ Khvicha Kvaratskhelia, 44’ Nika Gagnidze, 65’ Georges Mikautadze (G). Ast: 44.077.

* Turquía 0-España 6. Goles: 6’, 63’ Pedri, 22’, 45’, 58’ Mikel Merino, 53’ Ferran Torres (E).

Posiciones: España 6, Georgia 3, Turquía 3, Bulgaria 0.

-GRUPO G (5ª fecha):

* Lituania 2-Países Bajos 3. Goles: 11’, 64’ Memphis Depay, 33’ Quinten Timber (PB); 36’ Gvidas Gineitis, 43’ Edvinas Girdvainis (L).

* Polonia 3-Finlandia 1. Goles: 27’ Matty Cash, 45+2’ Robert Lewandowski, 55’ Jakub Kaminski (P); 88’ Benjamín Kallman (F).

Posiciones: Países Bajos 10, Polonia 10, Finlandia 7, Lituania 3, Malta 2.

-GRUPO J (5ª fecha):

* Macedonia del Norte 5-Liechtenstein 0. Goles: 15’ Benjamín Buchel, en contra, 52’ Enis Bardhi, 56’ Darko Churlinov, 82’ Lirim Kjamili, 90’ Luka Stankovski (MN).

* Bélgica 6-Kazajistán 0. Goles: 42’, 84’ Kevin de Bruyne, 44’, 60’ Jérémy Doku, 52’ Nicolás Raskin, 87’ Thomas Meunier (B).

-Posiciones: Macedonia 11, Bélgica 10, Gales 10, Kazajistán 3, Liechtenstein 0.

Partidos para este lunes

* Grupo B (2ª fecha): 15:45 Kosovo-Suecia; 15:45 Suiza- Eslovenia. Posiciones: Suiza 3, Suecia 1, Eslovenia 1, Kosovo 0.

* Grupo C (2ª fecha): 15:45 Bielorrusia-Escocia; 15:45 Grecia-Dinamarca. Posiciones: Grecia 3, Dinamarca 1, Escocia 1, Bielorrusia 0.

* Grupo I (6ª fecha): 15:45 Israel-Italia, en Debrecen, Hungría. Posiciones: Noruega 12 puntos, Israel 9, Italia 6, Estonia 3, Moldavia 0.

* Grupo L (6ª fecha): 15:45 Croacia-Montenegro; 15:45 Gibraltar-Islas Feroe. Posiciones: R. Checa 12, Croacia 9, Montenegro 6, Islas Feroe 2, Gibraltar 0.