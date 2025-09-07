Kansas City Current y Washington siguen con su dominio en la NWSL

Las Current celebraron su decimosexta victoria del año en 19 partidos al imponerse por 2-0 en el campo del Bay FC con goles de Michelle Cooper y de Temwa Chawinga.

La delantera de Malawi alcanzó a la española Esther González al mando de la tabla de máximas anotadoras de la liga, con doce dianas.

El equipo de Kansas City, que cuenta con el único estadio de la NWSL construido específicamente para el fútbol femenino, lidera la tabla con 49 puntos, catorce más que las Spirit.

El equipo capitalino triunfó por 2-0 este domingo contra las Reign para reponerse tras el anterior 1-1 con las Chicago Stars.

Trinity Rodman, hija del legendario jugador de los Chicago Bulls Dennis Rodman, firmó el doblete decisivo.

La temporada regular de la NWSL terminará el 31 de octubre y los 'playoffs' comenzarán el día 7 de noviembre.