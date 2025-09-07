Peñarol sella su tercer triunfo en fila y sigue en lo alto del Clausura uruguayo

Leonardo Fernández fue el encargado de darle el triunfo a su equipo que le permite acercarse a cuatro puntos a Nacional en la Tabla Anual que otorga cupos en las copas internacionales.

Boston River derrotó por 2-0 al River Plate en el partido en el que brilló en el ataque Agustín Albarracín, quien anotó doblete.

Nacional desató su ofensiva para golear por 3-0 al Racing con los atacantes Nicolás López, quien marcó dos tantos, y Maximiliano Gómez en una oportunidad, resultado que le permite al tricolor escalar hasta la séptima posición con 10 unidades.

Defensor Sporting superó por 1-0 al Juventud de Las Piedras con tanto de Nicolás Wunsch y así mantuvo la cuarta posición con 12 puntos, mientras que Danubio despachó por 0-2 al Wanderers con goles del experimentado Sebastián Fernández y Lucas Sanseviero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cerro Largo hizo los deberes a domicilio al imponerse por 0-1 al Cerro con gol de Maximiliano Añasco y es tercero con 13 enteros.

El Progreso se repuso de la derrota en la pasada fecha y sumó los tres puntos ante el Miramar Misiones en choque que finalizó 3-2 con tantos de Nicolás Fernández, Ignacio Lemmo y Franco López. Descontaron por la visita Diego Núñez y Jesús da Silva.

El telón de la sexta fecha bajó con el partido entre el Montevideo City Torque ante el Wanderers que concluyó 1-1, con tantos de Diogo Guzmán y Renzo Machado.

La séptima fecha del Clausura uruguayo se disputará entre el próximo 13 y 14 de septiembre.