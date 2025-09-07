Tensión por el repechaje

La tensión de la 18ª y última fecha estará en Maturín, donde la Vinotinto, séptima con 18 puntos, recibe a sus vecinos cafeteros, y en los temibles 4.150 metros de altitud de El Alto, donde Bolivia, octava con 17 unidades, aguarda por los hombres de Carlo Ancelotti.

* Para acceder al repechaje, la Vinotinto, que nunca disputó un Mundial, necesita vencer a Colombia. Un empate requiere que Bolivia no gane a Brasil, mientras que una derrota la dejaría fuera, salvo un tropiezo boliviano.

* Bolivia, que aspira a su primera participación mundialista desde Estados Unidos 1994, debe ganarle a la Seleção y esperar que Venezuela no sume ante Colombia. Solo así podrá superar a la Vinotinto y alcanzar el repechaje.

Confianza de Venezuela

“Confíen en este grupo”, afirmó Fernando Batista, seleccionador de Venezuela, tras la dolorosa derrota 3-0 del jueves ante Argentina, al que había advertido “vengo a arruinarlo” refiriéndose a la despedida de Messi ante su público, aunque su amenaza se diluyó en el Monumental.

Aun así, Batista sostiene que “llegamos enteros, depende de nosotros ir al repechaje” , por lo que la Vinotinto deberá jugar un partido perfecto ante los cafeteros, que celebran su regreso a un Mundial tras ausentarse en Qatar 2022.

Bolivia se alía a la altura

Para Óscar Villegas, DT de Bolivia, “va a ser incómodo jugar ante Brasil y estar pendiente del otro resultado que necesitamos”, y para ello la Verde, que llega cargando la derrota 3-0 ante Colombia en Barranquilla, deberá aliarse con la altitud de El Alto para imponer su juego ante los pentacampeones del mundo y soñar con el repechaje.

Los que se clasificaron directo

Uruguay (tercero con 27 puntos), Colombia (quinta, 25) y Paraguay (sexto, 25) lograron el pasado jueves la clasificación al Mundial de Norteamérica, sumándose a la campeona del mundo Argentina, líder con 38, Brasil (28) y Ecuador (26), que habían asegurado su lugar en jornadas anteriores.

Sin peso clasificatorio sobre sus espaldas, otro foco de interés en esta última fecha del premundial sudamericano estará en Guayaquil, donde Argentina visitará a Ecuador.

De Messi a Mastantuono: la nueva era

Messi no jugará tras su emotiva despedida ante Venezuela, y el entrenador Lionel Scaloni aprovechará la última fecha para probar jóvenes y variantes tácticas, convencido de que la Albiceleste debe acostumbrarse a competir más seguido sin su emblemático capitán, pensando en la defensa del título en 2026.

En el inicio de una nueva era, Argentina pone sus ojos en Franco Mastantuono, joya de 18 años del Real Madrid, y en Thiago Almada (Atlético de Madrid) , de 24, campeón en Qatar 2022, llamados a encender el futuro cuando la llama de Messi se apague. “Va a marcar la historia (...), el que nos hará ganar es éste” , advirtió el exseleccionador argentino José Pekerman sobre Mastantuono, el mismo que moldeó a Messi en sus inicios y lo llevó al Mundial 2006, tras haber guiado a joyas argentinas como Riquelme, Aimar y tantas más.

Otros duelos por la tabla final

En Lima, Perú, penúltimo con 12 puntos, recibe a un Paraguay eufórico por su regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia, mientras que el colista Chile (10) enfrenta en Santiago a Uruguay, que celebra su quinta clasificación consecutiva a la máxima cita.

Para el argentino Marcelo Bielsa, al mando de la Celeste desde mayo de 2023, el Mundial norteamericano será su tercera experiencia tras el frustrante paso con Argentina en Corea del Sur y Japón 2002, cuando llegó como favorito, y la recordada campaña con Chile en Sudáfrica 2010, donde llegó a octavos de final.

Su compatriota Gustavo Alfaro, que llevó a Ecuador a Qatar 2022, asumió las riendas de la Albirroja en agosto de 2024 y rápidamente trascendió el papel de seleccionador: se convirtió en líder, motivador y símbolo, adoptado como un verdadero héroe nacional en Paraguay. (Agencia AFP).