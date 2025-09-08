El Tottenham rechaza dos ofertas de compra tras la salida de Daniel Levy

El conjunto londinense informó en un comunicado que su accionista mayoritario, ENIC Sports & Development Holdings Ltd, desestimó las propuestas presentadas por PCP International Finance Limited (PCP), firma controlada por Amanda Staveley —ex copropietaria del Newcastle United—, y por un consorcio de inversores liderado por Roger Kennedy y Wing-Fai Ng a través de Firehawk Holdings Limited.

"El consejo del club y ENIC confirman que el Tottenham Hotspur no está en venta y que ENIC no tiene intención de aceptar ninguna oferta para adquirir su participación", señaló la entidad en la nota oficial, en la que precisó que Peter Charrington, presidente no ejecutivo, fue la persona designada para autorizar la publicación del comunicado.

Actualmente, ENIC controla el 86,58 % de las acciones de los 'Spurs', mientras que el resto pertenece a inversores minoritarios.

En caso de concretarse una operación de compra, entraría en vigor la normativa del UK Takeover Code, que regula las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido, como es el caso del club londinense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta norma obliga a que, si un comprador adquiere la mayoría accionarial, también deba presentar una oferta pública por el 100 % de las acciones, incluidas las que están en manos de los minoritarios

Es decir, no bastaría con hacerse con el 86,58 % que posee ENIC, sino que sería obligatorio lanzar una oferta por el 13,42 % restante.

Según esta regulación, las partes interesadas disponen hasta el 5 de octubre para anunciar si presentan una propuesta firme de compra o si, por el contrario, renuncian a la operación.

El Tottenham subrayó que, pese a la salida de Daniel Levy tras casi 25 años como presidente ejecutivo, no habrá cambios en la estructura accionarial y ENIC, accionista mayoritario desde 2001, reiteró que no tiene intención de vender sus acciones.