1-0. El Barcelona se corona en el Mundial de Clubes juvenil tras vencer a Racing Club

La final, disputada en el estadio El Arcángel, fue un duelo táctico y muy igualado que solo se decantó en la segunda mitad gracias a una genialidad de Xavier Mirangels que asistió a Artem Rybak para marcar el único tanto del encuentro.

El conjunto azulgrana culmina así un camino heroico hacia el título, en el que superó tanto los cuartos de final ante el Corinthians como las semifinales frente al vigente campeón, el Palmeiras, en dos agónicas tandas de penaltis en las que fue clave su guardameta, Gerard Sala.

El subcampeón, Racing de Avellaneda, completó un torneo excelente en el que se consolidó como uno de los equipos más sólidos, tras imponerse en cuartos al Real Betis en un partido de nueve goles y de eliminar en semifinales al Real Madrid.

El campeonato ha congregado durante una semana en sedes de toda la provincia del sur de España, como Montilla o Lucena, a equipos del nivel de River Plate, Sevilla o Benfica, concluyendo con éxito en la capital cordobesa y consolidándose como una de las citas de referencia del fútbol base internacional.

1 - FC Barcelona: Gerard Sala; Raúl Expósito, Joan Ingles, Sergi Mayans, Jordi Pasquer; Michal Zuk, Adam Argemi, Gorka Buil; Byron Mendoza, Iu Martínez y Genis Clua. También jugaron Xavier Mirangels, Alieu Drammeh, Artem Rybak, Álex Pastor, Adrián Cuadrado y Álvaro Gómez.

0 - Racing Club de Avellaneda: Nicolás Monges; Juan Quiroz, Thiago Gómez, Joaquín Dobal, Jeremías Arias; Bautista Pérez, Mateo Melluso, Erik Florentín; Benjamin Fischer, Ezequiel Pérez y Aquiles Mansilla. También jugaron Lucas Álvarez y Luca Rodríguez.

Árbitro: Garrote Camacho (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a los visitantes Bautista Pérez y Ezequiel Pérez.

Incidencias: Partido correspondiente a la final del XVI Mundial de Clubes juvenil - Trofeo Al-Andalus, disputado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante unos 1.500 espectadores.