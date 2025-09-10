El Villarreal ha puntuado en tres de sus cuatro visitas al Atlético con Marcelino

El balance del técnico asturiano ha sido de un triunfo, dos empates y una derrota con dos goles a favor y otros dos en contra en los cuatro encuentros que ha dirigido al Villarreal en el campo del Atlético.

Un tanto del argentino Luciano Vietto en diciembre de 2014 le dio su único triunfo en el Metropolitano en su primera etapa al frente del Villarreal, periodo que se extendió entre 2013 y 2016.

Sus otros dos duelos se saldaron con una derrota por la mínima (1-0) en 2014 y un empate sin goles en 2016

En su segunda etapa al frente del conjunto villarrealense cosechó un empate (1-1), la temporada pasada, con goles de Lino para los locales y Gerard Moreno, de penalti, para los visitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, con el resto de equipos, hasta seis -Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Zaragoza, Sevilla, Valencia y el Athletic– las cosas no le fueron tan bien y, de hecho, no conoce la victoria en siete visitas.

Su primer duelo tuvo lugar hace casi 20 años, octubre de 2006, y entonces cayó por la mínima 2-1 en el banquillo del Recreativo. El conjunto andaluz se adelantó en el marcador por mediación de Javi Guerrero, pero dos tantos de Fernando Torres y el Kun le dieron la victoria al conjunto dirigido entonces por el mexicano Javier Aguirre.