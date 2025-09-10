Elton John inspirará una equipación del Watford

Esta equipación, que sólo se usará en este encuentro, homenajeará los cincuenta años desde que Elton John, aficionado del club desde los seis años, se convirtiera en presidente del equipo en 1976.

Según el club de las afueras de Londres, el músico ha participado activamente en el diseño, que está inspirado en el álbum "Diamonds", que recogió los mayores éxitos de Elton John en los años setenta.

Detrás de cada camiseta se puede leer "How Wonderful Life is while you're in the World", frase de la canción "Your Song", además de que en la parte delantera está la insignia "Happy Hornet", diseñada cuando Elton John se convirtió en presidente.

Curiosamente, los aficionados podrán adquirir esta camiseta con y sin el patrocinador actual, que es una casa de apuestas.

Elton John actuó como presiente del equipo en los años 70 y 80 y los llevó desde la Cuarta división hasta la Primera. Una de las tribunas del estadio lleva el nombre del cantante.