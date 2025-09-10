La Premier League se alía contra el suicidio

Esta iniciativa ha recibido el apoyo de los veinte clubes de la Premier League junto a la asociación benéfica "Samritans", que ayuda a las personas del Reino Unido con apoyo emocional las 24 horas del día.

Según datos del Reino Unido, una persona cada noventa minutos se quita la vida, mientras que una de cada cuatro personas ha tenido pensamientos suicidas.

Además de "Samaritans", a esta propuesta ha contado con el apoyo de la celebridad Roman Kemp y del consejero delegado del Tottenham, Vinai Venkatesham.

La Premier League comunicó que dará los recursos a once clubes (Arsenal, Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Everton, Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham United, Wolverhampton Wanderers y Southampton) para que den apoyo a los aficionados en los partidos de casa durante esta temporada.

La primera prueba se desarrollará este fin de semana e incluirá iniciativas como la oportunidad de hablar de forma segura y sin juicios, así como dirigir a los aficionados hacia organizaciones que puedan ayudarlos en más profundidad.

Los trabajadores de los clubes también recibirá formación para saber cómo lidiar con casos de este estilo y la Premier League ha abierto una página web con información sobre síntomas.

"Tristemente, el suicidio es un problema que afecta a personas de todas las edades y de todos los estratos sociales. Creemos que el fútbol puede jugar un rol vital a la hora de reducir el estigma a su alrededor y en poder conectar a los aficionados que lo sufren con el apoyo que necesitan", dijo Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League.

"Con esta iniciativa pretendemos que los aficionados entiendan que no tienen que lidiar con este problema solos. Esto es usar el poder del fútbol para ayudar a salvar vidas".