Vasco da Gama presenta a Brayan Grance para su equipo Sub-20

Brayan Grance, de 18 años, nació en Capiatá el 4 de junio de 2007. A pesar de su juventud, ya tuvo la oportunidad de jugar en el equipo profesional de Olimpia, participando en dos partidos de la temporada actual. También tuvo un gran desempeño en la Copa Libertadores Sub 20, destacado por su personalidad y calidad técnica, cualidades que habrían captado la atención del club de Río de Janeiro.

Con su incorporación al “Gigante da Colina”, el volante capiateño, no solo ganará ecperiencia internacional, sino que intentará contribuir en el objetivo de conseguir el tricampeonato del Campeonato Carioca Sub-20 y la Copa de Brasil de la misma categoría. Ambas competiciones son los principales retos para el equipo juvenil del club en el calendario nacional.

El fichaje de Grance se alinea con la estrategia de Vasco da Gama de fortalecer sus divisiones juveniles con talentos internacionales. El mediocampista paraguayo tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo en el competitivo fútbol brasileño, mientras el club busca mantener su protagonismo en los torneos juveniles.