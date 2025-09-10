Olimpia: Experiencia enriquecedora en la Albirroja

Olimpia refuerza su sector ofensivo con el retorno de los futbolistas que fueron citados a la selección nacional.

El rizado acahaiense (Adrián Alcaraz) fue convocado para el último combo de las Eliminatorias, contra Ecuador y Perú, en tanto que el extremo colmenense (Rodney Redes) fue citado para el duelo contra los incaicos, en Lima, tras las bajas albirrojas por acumulación de tarjetas.

Con los retornos, el entrenador Éver Almeida podrá modificar su bloque ofensivo para el partido del domingo contra Nacional, a disputarse en La Visera, a las 16:30.

El Decano viene de sufrir su primera derrota dentro del quinto ciclo de La Leyenda, que tiene la misión de enderezar el rumbo del Expreso.

La derrota por 3-2 contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, dejó al descubierto algunas falencias, como la necesidad de mayor rodaje del arquero Facundo Insfrán, quien se dispone a disputar el Mundial Sub 20 de Chile con la selección juvenil.

La defensa generó igualmente muchas dudas en la Terraza del país, por lo que técnico deberá realizar una serie de ajustes para medir a la Academia, que marcha en el cuarto puesto en el Clausura, con una mejor campaña con relación a los franjeados, que están en la novena posición.

La movilización de este jueves, a cumplirse en la Villa de Fernando de la Mora, será clave para la definición del equipo.