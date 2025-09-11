El español Gerard Aubi es el nuevo entrenador de la sub17 y sub 20 femeninas de Panamá

Destaca la nota de la FPF que el técnico catalán llega con "licencia UEFA A, además de contar con las siguientes capacitaciones: Grado Superior de deportes, Entrenador personal, Metodología Smatfootball, Metodología Coerver, Curso de Preparación física, Curso de Metodología y aspectos del juego".

Agrega que Aubi, nacido el 27 de abril de 1993 en Reus, Tarragona (noreste), llega con 32 años y una amplia experiencia en el trabajo con fútbol juvenil, donde inició su carrera en 2012 y más tarde formó parte de las divisiones formativas del Atlético de Madrid, además de colaborar con otros clubes internacionales.

Aubi, quien llega a suplir el puesto dejado por la española Natalia Gutiérrez, viene de ser asistente técnico de FK Minija de Lituania. Entre 2020/2022 fue entrenador del Málaga City Academy en las categoría masculina sub 16, 18 y 20.