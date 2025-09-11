El Metropolitano de Madrid albergará la final de la Champions en 2027

Inaugurado en 2017, el Metropolitano es un estadio de última generación que forma parte de los once recintos españoles seleccionados para el Mundial de 2030. Con una capacidad para más de 70.000 espectadores, la mayoría de ellos bajo techo, el estadio ofrece amplias instalaciones de aparcamiento y zonas para los aficionados, características que lo han convertido en una sede ideal para eventos de gran magnitud.

La final de 2027 será la sexta que se celebre en la capital española. Además de la disputada en el Metropolitano en 2019, el estadio Santiago Bernabéu fue el escenario de cuatro finales de la Champions: la de 2010, en la que el Inter de Milán venció al Bayern Múnich; la de 1980, con la victoria del Nottinghan Forest sobre el Hamburgo; la de 1969, en la que el Milán se impuso al Ajax; y la de 1957, en la que el Real Madrid se coronó campeón al derrotar a la Fiorentina.

Además de la elección de la sede de la Champions, la UEFA también anunció otras decisiones. La final de la Liga de Campeones femenina de 2027 se jugará en el Estadio Nacional de Varsovia. La próxima Supercopa de Europa se celebrará en Salzburgo, Austria. El Campeonato de Europa Sub-19 de Fútsal de 2027 tendrá lugar en Astaná, Kazajistán. Finalmente, la Eurocopa Femenina de Fútsal de 2027 se disputará en Osijek, Croacia.

Fuente: EFE

