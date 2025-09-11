Donnarumma, listo para debutar en “el mejor campeonato del mundo”

El técnico del PSG, Luis Enrique, le comunicó que no contaría más con él, y el puesto de titular fue asignado a Lucas Chevalier. Ahora, Donnarumma se prepara para su gran debut en el derbi de Manchester contra el United en el Etihad Stadium.

En sus primeras declaraciones como jugador del City, Donnarumma no ocultó su emoción. “Es un nuevo capítulo en mi vida y mi carrera. Jugar en la Premier League con el Manchester City es una gran emoción y estoy listo para enfrentar este desafío”, afirmó el campeón de la Eurocopa 2021.

El portero, que llegó al club por unos 41 millones de dólares, confesó que su llegada a la liga inglesa era un anhelo. “Siempre soñé con jugar en la Premier League, porque es el mejor campeonato del mundo. Para un jugador, creo que triunfar en la Premier League es el punto más alto de su carrera, por eso estoy realmente feliz de estar aquí”, continuó.

Donnarumma sustituye en el arco al brasileño Ederson, quien fue traspasado al Fenerbahçe. El italiano se mostró agradecido por la confianza del club. “Estoy listo para jugar para este club, que hizo todo para reclutarme, y espero poder devolver esa confianza”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portero, que se incorporó a la disciplina del equipo después de los partidos de su selección, tuvo poco tiempo para adaptarse. Sin embargo, su admiración por el club es evidente. “Es un club que siempre me ha fascinado. Siempre seguí al City con entusiasmo. Veo todo lo que me rodea, como el centro de entrenamiento y el estadio, y me parece fantástico”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para finalizar, Donnarumma dejó clara su ambición en esta nueva etapa. “Estoy plenamente concentrado en mi nuevo desafío aquí, quiero marcar la historia del club y convertirme en un símbolo para la ciudad y para el club”, concluyó.