Selección de Surinam denuncia racismo y Federación de Fútbol de El Salvador no reacciona

De acuerdo con una publicación del periódico deportivo local El Gráfico, la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) condenó los insultos racistas sufridos en San Salvador y anunció que presentará un reclamo formal ante FIFA y Concacaf, exigiendo que se apliquen medidas disciplinarias contra la federación salvadoreña.

Además, el periódico señaló en otra publicación que el delegado de prensa del equipo sudamericano, Quaraisy Nagessersing, relató que tras el pitazo final y mientras los jugadores agradecían al público, parte de la afición comenzó a gritarles ofensas raciales.

"La gente en los graderíos gritaba: 'son negros', 'son monos' y muchos más insultos. Eso no era agradable, no es aceptable", declaró Quaraisy en una entrevista en el programa de radio Güiri Güiri al Aire, del El Gráfico.

Además, el delegado de prensa confirmó que el comisionado del partido y el director de competición de la Concacaf fueron informados de lo sucedido, según el periódico.

Otros medios locales señalaron que el técnico de Surinam, Stanley Menzo, denunció la noche del lunes, tras el partido en el que su equipo se impuso por 1-2 a El Salvador, "actos de racismo contra sus jugadores".

"Nuestros jugadores en ningún momento pelearon con la afición. Nunca dieron insultos, nunca hacemos eso. La afición gritaba "negros" a nuestros jugadores", declaró Menzo en conferencia de prensa.

No obstante, hasta este jueves la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) no se ha pronunciado ni ha reaccionado ante las denuncias.

Tampoco lo ha hecho el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), institución que desde hace meses mantiene una estrecha relación con la Fesfut y cuyo dirigente, Yamil Bukele (hermano del mandatario salvadoreño, Nayib Bukeke), busca la presidencia del ente rector del fútbol salvadoreño.

La selección de Surinam sacó la noche del lunes una victoria inédita a domicilio ante El Salvador en la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf y dio un golpe en la mesa en la lucha por el boleto a la próxima Copa del Mundo.