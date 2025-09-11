Uruguay cerrará el año con gira por el norte

El partido entre México y la Celeste se llevará a cabo el 15 de noviembre, mientras que el compromiso con Estados Unidos será el 18 del mismo mes. Esta será la segunda tanda de encuentros amistosos que el equipo de Marcelo Bielsa disputará en su preparación para la próxima Copa del Mundo.
Más temprano, la AUF informó que la selección enfrentará el 10 de octubre a República Dominicana, en Kuala Lumpur, y el 13 a Uzbekistán en Malaca. El juego frente a México será el número 24 entre las dos selecciones en amistosos y duelos oficiales por Copa América y Mundiales.
Hasta el momento la Celeste ganó ocho, el Tri también se quedó con ocho y los restantes siete fueron empates. El último juego fue el pasado año y el Uruguay de Marcelo Bielsa se impuso por 0-4, con un triplete de Darwin Núñez.
Antes de enfrentarse con la Celeste, México se medirá con Colombia en Texas y con Ecuador en Guadalajara. El conjunto dirigido por Bielsa acabó en la cuarta posición, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas.
De esa forma, clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva luego de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.