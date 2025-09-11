Uruguay cerrará el año con gira por el norte

La selección de Uruguay cerrará el año con dos amistosos en Norteamérica, donde se enfrentará con México, en Torreón, y con Estados Unidos, en Tampa. Así lo indicó este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que brindó los detalles de los encuentros que servirán a la Celeste de preparación para el Mundial 2026.