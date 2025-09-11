Xabi Alonso recupera a todos los internacionales

Sin lesionados con sus selecciones, sin el temido ‘virus FIFA’, y con las bajas ya conocidas de Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy.

Los internacionales alternaron el trabajo, en su primer día tras el parón en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con el resto de sus compañeros sobre el césped, en el gimnasio y con los fisios del club. Sin problemas físicos, según informaron a EFE fuentes del club, para la vuelta de las competiciones de clubes.

Es el cuarto entrenamiento de la semana en el que Bellingham y Camavinga volvieron a completar una fase con el grupo para luego continuar con sus respectivos procesos de recuperación, sin fecha marcada aún par su regreso.

Por su parte, Mendy y Endrick no saltaron al césped y continúan su plan de trabajo de sus respectivas lesiones musculares.

