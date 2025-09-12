Corberán: “Los Lamine, Pedri, Ferran o Rashford están muy por encima del campo”

“Es una situación atípica porque normalmente el estadio se sabe con anterioridad y la Federación y la Liga fijan unas normas y tienen que velar porque esas normas se cumplan. Lo que yo he hecho es centrarme en nosotros mismos independientemente del campo en el que se juegue”, dijo este viernes en rueda de prensa.

En ese sentido, el míster del Valencia expresó que el estadio no es más pequeño, pues las dimensiones son las mismas que el Camp Nou o Montjuïc, por lo que no afecta a su equipo, pero apuntó que sí afecta a la parte más importante del fútbol que es el aficionado.

“Cuando se supo el estadio, el club hizo un esfuerzo para que 290 personas estén ayudando al equipo, para nosotros es necesario. No ha sido acorde al nivel de prestigio de la competición”, agregó.

En el plano deportivo, Corberán apuntó que deberán mantener la exigencia durante todo el partido porque juegan contra uno de los mejores equipos del mundo. “Si pierdes la exigencia va a ser para su beneficio. Sino es acorde a la precisión y velocidad con la que juegan, vamos a sufrir jugadas en contra”, expresó.

En la pasada temporada, el Valencia recibió dos resultados muy negativos seguidos ante el Barcelona, con una goleada en Montjuïc en Liga y otra en Copa del Rey, unos resultados que fueron “dolorosos”.

“El 7-1 y el 0-5 son de los días más complicados como entrenador del Valencia. Después de esos dos duros golpes me gustó que el equipo fue capaz de levantarse en ambos. Después del 7-1 fuimos capaz de ganar al Celta, cuando estábamos a cuatro de la salvación y después del 0-5, el equipo ganó contra el Leganés”, recordó.

Por ello, el entrenador de Cheste aseguró que el equipo afronta el partido con ganas de competir el partido mejor de lo que lo hicieron la temporada pasada.

“Son dos partidos dolorosos porque a nadie nos gusta perder y menos de la forma que lo hicimos. Tratamos de transformar ese dolor en rabia y motivación para demostrar que esos dos partidos no iban a representar al Valencia”, agregó.

Por otro lado, Corberán dijo que a la hora de afrontar el partido no es importante el sistema, si cuatro o cinco defensas, sino la capacidad de respuesta y actuación.

“El Barcelona acostumbraba a someterte con más pases horizontales que verticales, pero con Flick es más vertical que horizontal, quiere reducirte espacio de ataque y quiere someterte todo el rato”, analizó.