Cuando el fútbol amateur se convierte en industria: la millonaria ‘Su Chao’ china

Solo en sus seis primeras jornadas impulsó un gasto de 37.960 millones de yuanes (unos 5.300 millones de dólares, 4.600 millones de euros) en transporte, turismo, restauración y alojamiento, gracias a la oleada de visitantes que acompañan cada partido.

A su alrededor florecen nuevas fórmulas de negocio, desde los “segundos estadios” en plazas y centros comerciales hasta los paquetes turísticos que alargan la estancia de los aficionados, consolidando a la ‘Su Chao’ como un caso de estudio en la economía del deporte chino.

El fenómeno no se limita a las gradas. En cada sede, los estadios se han convertido en polos de consumo masivo.

Según afirmó a EFE uno de los directivos del Nanjing City, Ge Xiang, solo para el debut del equipo se acreditaron 17 periodistas, pero en los últimos encuentros las solicitudes superaron las 180, un reflejo de cómo la atención mediática y comercial ha explotado junto al torneo.

Con más de 60.000 espectadores en el Centro Olímpico de Nankín, las ciudades movilizan dispositivos de transporte, habilitan ‘fan zones’ con pantallas gigantes en más de 80 puntos urbanos y despliegan mercadotecnia oficial y privada.

En el caso de Nankín, señala Ge, los grandes espacios de reunión se concentran a orillas del río Qinhuai, donde se mezclan pantallas, gastronomía y ambiente festivo.

En palabras del diario Xinhua Daily, cada urbe se ha convertido en una “Ciudad Estadio”, un escaparate de orgullo local donde el fútbol funciona como imán cultural y económico.

Desde el césped, el técnico español del Nanjing City, José Antonio Parreño, lo resume a EFE con sencillez: “Si se crea cultura, se puede crear fútbol”.

Los números lo confirman: hoteles en torno a los estadios reportan subidas de ocupación del 20 al 30 % en días de partido; restaurantes y comercios registran incrementos del 15 al 25 %.

En Changzhou, los cupones “Disfruta la Noche en Changzhou” dispararon un 120 % las reservas hoteleras y llenaron los comercios del área olímpica tres fines de semana consecutivos.

En Suzhou, centros comerciales aledaños duplicaron su tráfico de clientes durante los partidos, y algunos incluso retrasaron el cierre hasta la medianoche para aprovechar el flujo.

El imán de la ‘Su Chao’ tampoco ha pasado desapercibido para el sector privado. Lo que empezó con aportes locales -como Jinshiyuan Liquor, Yanghe o la láctea VV Food & Beverage- pronto atrajo a gigantes nacionales como JD.com y Yili, que entraron como patrocinadores oficiales en junio.

El Bank of Jiangsu aseguró la temporada con un paquete estimado en 8 millones de yuanes, (1,1 millones de dólares, 960.500 euros) mientras que el valor de un patrocinio estándar pasó en pocas semanas de 500.000 a 3 millones de yuanes (de 70.214 a 421.283 dólares, de 60.031 a 360.189 euros).

A nivel municipal, empresas de sectores tan diversos como CITIC Pacific Special Steel en Wuxi o Power Dekor en Zhenjiang aprovecharon la liga como escaparate de marca.

Incluso multinacionales como Heineken y Xiaomi se han sumado a la ola, consolidando a la ‘Su Chao’ como un nuevo terreno de visibilidad publicitaria.

La combinación de orgullo local y exposición masiva explica la rapidez con que el torneo se ha convertido en una plataforma de negocio.

Hasta el 7 de septiembre, el torneo había celebrado 65 partidos con 1,67 millones de asistentes en los estadios y más de 1.460 millones de visualizaciones en línea, según cifras oficiales.

La expansión de la ‘Su Chao’ ha trascendido fronteras. En septiembre, durante la Feria Internacional de Inversión de Xiamen, el gobernador de Jiangsu, Xu Kunlin, y el embajador británico en Pekín intercambiaron camisetas: una del Manchester City y otra de la ‘Su Chao’, un gesto simbólico que vinculó a un club de 145 años de historia con una liga amateur que en 2025 se estrenó como fenómeno de masas.

El modelo ha llamado la atención como ejemplo de “ecología de consumo” en la que los billetes de entrada funcionan como pasaporte para descuentos en hoteles y restaurantes, los centros comerciales se convierten en segundos estadios y los municipios compiten en creatividad para retener a los aficionados.

Un caso que contrasta con la llamada ‘Superliga de las Aldeas’ de Guizhou (centro), que en 2023 sorprendió por su espontaneidad, pero perdió brillo en los años posteriores. La incógnita es si la ‘Su Chao’ logrará sostener su atractivo cuando se disipe la novedad.

Por ahora, lo que está claro es que el torneo ha convertido a Jiangsu en un laboratorio de economía deportiva, donde un balón amateur ha terminado por mover cifras y marcas de primera división.