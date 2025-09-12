El líder Flamengo visitará a Juventude con los seis jugadores llamados por sus selecciones

El colombiano Jorge Carrascal, el ecuatoriano Gonzalo Plata, el brasileño Samuel Lino y el uruguayo Matías Viña se reincorporaron a los entrenamientos del conjunto carioca el jueves tras haber reforzado sus selecciones en los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas.

Los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela se presentaron un día antes debido a que fueron liberados por el seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa, antes del partido con Chile.

El regreso de los internacionales permitió al conjunto dirigido por el técnico Filipe Luís entrenar el jueves con todos sus posibles titulares por primera vez antes del partido con el irregular Juventude, que está en la zona de amenazados con el descenso como antepenúltimo en la clasificación del Campeonato Brasileño.

Pese a tratarse de un partido hipotéticamente fácil para el equipo de Río de Janeiro, Flamengo está obligado a derribar un tabú debido a que hace 28 años, desde octubre de 1997, no vence al Juventude en partidos disputados en el estadio Alfredo Jaconi de la sureña ciudad de Caxias do Sul.

El líder de la Liga, además, tiene importantes bajas.

Además del chileno Erick Pulgar, que se recupera de una fractura en el pie derecho, los laterales Alex Sandro y Guillermo Varela, así como el centrocampista Jorginho, están bajo cuidados médicos y serán revaluados el sábado antes del viaje.

Alex Sandro, que fue desconvocado por la selección brasileña por su lesión, es tratado de un problema en el tobillo izquierdo y desde hace dos semanas que no se entrena con sus compañeros.

Cruzeiro, que escolta al Flamengo en la clasificación a solo tres puntos, es el único en condiciones de alcanzar al actual líder, pero para ello necesita un revés del conjunto carioca y vencer al Bahía en la visita que le hará el lunes.

Palmeiras, otro de los favoritos al título y tercero en la clasificación a cuatro puntos del líder, también espera un tropiezo del Flamengo para reducir la ventaja que los separa.

- Partidos de la vigésima tercera jornada:

. Sábado: Gremio-Mirassol, Fortaleza-Vitoria, Palmeiras-Internacional y Fluminense-Corinthians.

. Domingo: Bragantino-Sport, Atlético Mineiro-Santos, Juventude-Flamengo, São Paulo-Botafogo y Vasco da Gama-Ceará.