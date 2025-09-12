Gabriel Jesús podrá volver en diciembre o enero

El delantero brasileño jugó su último partido con el Arsenal en enero en la tercera ronda de la FA Cup contra el Manchester United y después tuvo que pasar por el quirófano para operarse de una grave lesión en la rodilla.

Gabriel Jesús ya se entrena en solitario y ha tocado balón, pero para poder verle de nuevo sobre el césped aún quedan varios meses.

"Tuvo una operación importante que iba a necesitar varios meses de recuperación", dijo Mikel Arteta este viernes en rueda de prensa.

"Entendemos que podrá estar de vuelta para diciembre o enero", confirmó el técnico español.

