La etíope Diribe Welteji no podrá competir en Tokio por decisión del TAS

A la atleta se le imputó una presunta violación de las normas antidopaje el pasado 21 de mayo, por negarse a proporcionar una muestra para un control fuera de competición sin ninguna justificación, pero la agencia antidopaje de Etiopía (ETH-NADO) concluyó que no había cometido ninguna infracción después de abordar el caso el último 12 de agosto.

World Athletics presentó después un recurso de apelación en el TAS contra esta decisión y solicitó medidas cautelares previas al comienzo de los Mundiales de Tokio, que se disputan del 13 al 21 de septiembre, y el tribunal ha aceptado la adopción de dichas medidas provisionales, por lo que Welteji está suspendida durante la duración del procedimiento.

El TAS explicó que las partes están intercambiando escritos y, con su acuerdo, se programará una audiencia.

Además de la medalla de plata en los Mundiales de Budapest de 2023, Diribe Welteji Kejelcha (2002) fue subcampeona en los Mundiales de pista cubierta de este año en Nankín (China) y oro en la milla de los primeros Mundiales de ruta celebrados en Riga en 2023.

