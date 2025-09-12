Mbappé: “Estamos con ganas de competir por todos los títulos”

“Estamos con ganas de ayudar al equipo y de tener la oportunidad de competir por todos los títulos posibles con el Real Madrid. A seguir así, porque tenemos un mes de septiembre con muchos partidos y espero que sigamos igual con las victorias”, expresó el futbolista.

Mbappé también se refirió al próximo partido de LaLiga contra la Real Sociedad, un rival al que calificó de “difícil”. “Es un partido difícil siempre. Sabemos que fuera de casa son siempre encuentros difíciles, pero estamos listos. Lo hemos preparado bien y hemos recuperado bien de los partidos con las selecciones. Estamos listos para competir otra vez e intentar ganar”, señaló.

Para finalizar, el delantero agradeció a los aficionados que lo eligieron como el mejor jugador del mes y destacó su satisfacción por haber iniciado la temporada con “tres victorias, con goles y con la alegría de jugar cada día”.

Fuente: EFE