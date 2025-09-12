Presión total en el Metropolitano

Los puntos lo marcan todo. El dos de nueve del conjunto rojiblanco, remontado por el Espanyol y empatado por el Elche y el Alavés, es un lastre, aún más tan pronto, de forma abrupta, entre una inversión de 173 millones de euros en ocho fichajes, que exige una reacción inmediata. Las dudas crecen y LaLiga se escapa.

Ya está a cinco puntos, por ejemplo, del Villarreal, el tercero de la clasificación, ganador de dos de sus tres encuentros, aún invicto en esta Liga y desafiante en su duelo contra el Atlético, que solo lo ha ganado en uno de sus últimos cinco enfrentamientos. Los dos más recientes, la pasada campaña, se resolvieron con sendos empates, en casa y fuera.

Un aviso para Simeone, al que le preocupan los goles en contra encajados por su equipo, pero también la transición ofensiva y la fase decisiva del juego en los últimos metros, mientras ajusta la presión de sus futbolistas y se enfrenta a Marcelino, al que solo ha vencido en uno de sus últimos siete choques y que lo pone a prueba de nuevo.

La enésima partida táctica entre los dos, tan medidas por ambos técnicos, exhaustivos en el plan, con la presión de los resultados para el Atlético, del ambiente del Metropolitano para el Villarreal y del terreno de juego para ambos conjuntos. Es una prueba de fuego. Para los dos.

Y es el Día de las Peñas para la afición del Metropolitano, a la que ha hecho un llamamiento Simeone para sobrepasar un momento difícil, impensable cuando comenzó la temporada, por más que haya 9 novedades en una plantilla de 24 jugadores, a la que se sumó Nico González en el último día del plazo, el 1 de septiembre. El extremo debutará este sábado con el Atlético, probablemente desde el once titular, tras apenas dos entrenamientos con el grupo.

Simeone está convencido de la reacción, del trabajo y del nivel de su equipo, condicionado ahora su once por las bajas de Thiago Almada y Alex Baena, aparte de José María Giménez, probablemente tres titulares en condiciones normales en este Atlético, al que se le viene encima, además, un maratón de seis partidos en 18 días, cuya próxima parada será el martes en Anfield contra el Liverpool en el inicio de la Liga de Campeones.

Las pruebas sostienen a Julián Alvarez en la titularidad, pese a su periplo por la selección, igual que a Giuliano Simeone por el extremo derecho, Robin Le Normand por el centro de la defensa y Jan Oblak en la portería. También repetirán Marcos Llorente, en el lateral derecho; Clement Lenglet, como central, y Pablo Barrios, en el medio campo.

Las demás posiciones, cuatro, serán novedad. Lo serán Antoine Griezmann, en ataque junto a Julián Alvarez, y Koke Resurrección, en el medio junto a Barrios. Leyendas del Atlético, indispensables e indiscutibles en otros tiempos en la era Simeone, es su primera titularidad de la temporada.

También entrarán en la alineación Matteo Ruggeri, de vuelta al lateral zurdo, y el citado Nico González, llamado a un papel principal en este Atlético. La alternativa al extremo argentino este sábado es Conor Gallagher. Es la duda del once, con más opciones para el jugador cedido por el Juventus.

Esos cuatro cambios relegan a la suplencia a Alexander Sorloth, Johnny Cardoso y David Hancko, quizá pensando en el ciclo intenso de partidos que se avecina de forma inmediata, aparte de la baja de Thiago Almada, que había sido titular en los primeros tres encuentros de la temporada. Ahora estará fuera seis choques por una lesión muscular.

Enfrente, el Villarreal llega al Metropolitano con la intención de mantener su gran arranque de temporada ante uno de los referentes del campeonato, una buena prueba para medir al equipo castellonense después de los numerosos cambios realizados en su plantilla tras un intenso mercado veraniego.

Curiosamente, el equipo amarillo se enfrenta a un club con el que este verano ha estado muy relacionado en el capítulo de entradas y salidas, siendo la venta de Álex Baena al Atlético uno de los capítulos más destacados del mismo, y al que, además, se ha sumado la compra del defensa Santiago Mouriño por parte del Villarreal.

Será el primer encuentro en el que el Villarreal podrá contar con los atacantes George Mikautadze y Manor Solomon, a lo que se añade la presencia del delantero canario Ayoze Pérez, recuperado de los problemas musculares que le impidieron jugar en las primeras jornadas.

En el capítulo de bajas, siguen fuera del equipo los defensas centrales Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración, además del delantero Gerard Moreno.

Respecto al posible once, habrá que ver si Marcelino piensa en el partido de Liga de Campeones del próximo martes ante el Tottenham y realiza rotaciones.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González o Gallagher; Griezmann y Julián Alvarez.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Parejo, Buchanan, Moreiro; Nicolas Pepe y Mikautadze o Ayoze Pérez .

Árbitro: José Luis Munuera (C. Andaluz).

Puestos: Atlético de Madrid (16º, 2 puntos); Villarreal (3º, 7 puntos).

El dato: Simeone sólo ha ganado uno de sus últimos siete duelos contra Marcelino.

Nico González: “Sé que en el Atlético puedo dar lo mejor de mí”.

Altas: Nico González, en el Atlético; Ayoze Pérez, Mikautadze y Solomon, en el Villarreal.

Bajas: Thiago Almada, Baena y Giménez (lesión), en el Atlético; Gerard Moreno, Logan Costa y Kambwala (lesión), en el Villarreal.