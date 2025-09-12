Rudiger sufre una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", reza el comunicado difundido por el Real Madrid tras las pruebas médicas realizadas al jugador.

Rüdiger, que venía de jugar como titular con la selección alemana ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, tuvo la mala fortuna de caer lesionado en los últimos instantes del entrenamiento y, según informan a EFE desde el club blanco, el grado de rotura que sufre le tendrá alejado de los terrenos de juego más de dos meses.

Se suma a las bajas que sufre Xabi Alonso de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick. Es la segunda lesión una vez iniciada la temporada en el Real Madrid, tras la sufrida por Camavinga, un esguince en el tobillo derecho, el pasado 10 de agosto.