1-2. El colombiano Luis Suárez asegura la victoria del Sporting

El primer gol del encuentro llegó de la mano del jugador portugués Gustavo Sá, que con un cabezazo en el 17 estrenó el marcador, aunque el Famalicão no duró mucho llevando la delantera.

Pedro Gonçalves remató un balón en el 22 que igualó el marcador en Vila Nova de Famalicão, en el distrito de Braga, en el norte de Portugal.

En el 38, Luis Suárez marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, aunque el colombiano se resarció en la segunda parte, anotando el gol de la victoria para los 'leones'.

El internacional colombiano llegó a la cita después de brillar con su selección, ya que el pasado martes anotó cuatro goles frente a Venezuela (3-6).

El Famalicão, que no contó con el defensa ecuatoriano Léo Realpe, sancionado, ni con el excanterano del Real Madrid Óscar Aranda, que estará de baja durante un largo periodo tras una grave lesión, llegaba a esta cita invicto, sin ninguna derrota en la competición lusa y ocupando el segundo puesto de la tabla.

Con esta derrota baja hasta la quinta posición al acumular 10 puntos, mientras que el Sporting sube hasta la segunda con 12, a tres del líder el Oporto, que se aseguró este sábado otra victoria contra el Nacional de Madeira.