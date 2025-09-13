Duelo de mucha necesidad en Balaídos

El Girona ha firmado el peor arranque de su historia en la máxima categoría. Tres derrotas en otros tantos partidos, con un preocupante balance de un gol a favor y diez en contra. Es el colista. No obstante, Balaídos, donde podrían debutar sus últimos tres fichajes -Livakovic, Ounahi y Vanat-, no se le ha dado mal últimamente: solo ha perdido en una de sus últimas cinco visitas, aunque fue la temporada (2018-19) que acabó con el equipo descendiendo a Segunda División.

El Celta tampoco ha celebrado un triunfo en estas primeras jornadas, en las que mereció más pero pagó muy caro cada error defensivo. Arrancó con una derrota en la jornada inaugural ante el Getafe y después encadenó tres empates ante Mallorca, Betis y Villarreal.

Para el choque de este domingo Claudio Giráldez recupera a uno de sus pilares, el central Carl Starfelt. El internacional sueco lleva cinco meses sin disputar un partido oficial, pero podría entrar en el once por la ausencia del veterano Marcos Alonso.

De medio campo hacia adelante todo es una incógnita. El técnico gallego sigue con su política de rotaciones para mantener a toda la plantilla enchufada. Aspas, Hugo Sotelo, Javi Rueda y Borja Iglesias apuntan a la titularidad.

El Girona, con diez goles en contra en tres jornadas, presenta las novedades de los recién fichados Bryan Gil, Domink Livakovic, Azzedine Ounahi y Vladyslav Vanat, y la obligación de reaccionar tras un mal inicio de curso.

El equipo de Míchel, que hace un año debutaba en la Liga de Campeones con una gran actuación en París (1-0), cerró la temporada pasada con un único punto de margen sobre el descenso y ha abierto la presente con tres derrotas preocupantes, 1-3 contra el Rayo Vallecano, 5-0 contra el Villarreal y 0-2 contra el Sevilla, y unas sensaciones incluso peores que los resultados.

Montilivi afronta el año con inquietud porque el equipo sigue anclado en los errores del último curso y porque el club se movió muy tarde y poco en el mercado: no tiene ningún centrocampista creativo, una posición clave para el fútbol de Míchel.

Sí han llegado el portero croata Livakovic, cedido por el Fenerbahçe, y el centrocampista marroquí Ounahi, el extremo Bryan, y el delantero ucraniano Vanat, fichados del Olympique de Marsella, el Tottenham y el Dinamo de Kiev.

Los cuatro deben dar un salto de calidad a un equipo que ya tocó fondo antes de cerrar el mes de agosto, según afirmó Míchel después de la amarga derrota en La Cerámica.

Livakovic, Ounahi y Vanat ya podrían ser titulares en Vigo en detrimento de Paulo Gazzaniga, uno de los principales señalados, el lesionado Thomas Lemar y Cristhian Stuani.

Bryan aún debe recuperar el ritmo de competición porque ha estado medio de año de baja por una grave lesión de rodilla y Joel Roca, internacional con la selección sub21 en este parón, podría mantenerse en el extremo izquierdo.

Míchel recupera a Donny van de Beek y Abel Ruiz tras lesión, pero también ha perdido a David López, que estará cuatro semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y Viktor Tsygankov sigue sin estar disponible por unas molestias.

Celta: Radut; Javi Rodríguez, Starfelt, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Girona: Livakovic; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Ounahi; Asprilla, Iván Martín, Joel Roca; y Vanat.

Puestos: Celta (14º, 3 puntos); Girona (20º, 0 puntos)

El dato: El Girona solo ha marcado un gol en tres partidos

Giráldez: “Necesitamos ser efectivos en las áreas”.

Míchel: “Me preocupa la clasificación, necesitamos una victoria ya”

Altas: Starfelt (Celta); Bryan Gil, Dominik Livakovic, Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat, Donny van de Beek y Abel Ruiz (Girona)

Bajas: Marcos Alonso (Celta); Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Viktor Tsygankov, y Dawda Camara.