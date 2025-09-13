El Real Madrid se lleva un sufrido triunfo de Anoeta

El encuentro comenzó con polémica, con un gol anulado a Güler a los 2 minutos por un fuera de juego de Mbappé. Sin embargo, el Madrid no tardó en capitalizar un error defensivo de Mikel Goti, que dejó a Mbappé solo frente al arquero para que este abriera el marcador en el minuto 12. En el minuto 29, Mbappé volvió a ser decisivo, creando una jugada individual que culminó en el 0-2, anotado por Güler.

El rumbo del partido cambió en el minuto 32, cuando Huijsen fue expulsado por derribar a Oyarzabal cuando este se dirigía solo hacia la portería. La decisión generó protestas, incluida una tarjeta amarilla para el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso.

En la segunda mitad, la Real Sociedad, con superioridad numérica, aumentó la presión. Su insistencia dio frutos en el minuto 55, cuando una mano de Carvajal en el área fue sancionada como penalti, que Oyarzabal convirtió para poner el 1-2. A pesar de los intentos de remontada, la sólida defensa del Madrid impidió que el conjunto de San Sebastián lograra la igualdad.

Con esta victoria, el Real Madrid se afianza en el liderato de la tabla con 12 puntos de 12 posibles. Por el contrario, la Real Sociedad sigue sin conocer la victoria, con solo dos puntos en su haber. El próximo compromiso para los de Sergio Francisco será contra el Betis, mientras que el Real Madrid debutará en la UEFA Champions League contra el Marsella.

Ficha Técnica

Real Sociedad (1): Remiro; Elustondo (Aramburu, 56’), Zubeldia, Calet-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Karrikaburu, 77’), Marín (Zakharyan, 65’), Goti (Soler, 56’); Barrenetxea, Guedes (Kubo, 65’) y Oyarzabal.

Real Madrid (2): Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold, 82’), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Ceballos (Asensio, 67’), Güler (Alaba, 87’); Brahim (Valverde, 45’), Vinicius (Fran García, 67’) y Mbappé.

Goles: 0-1, min 12: Mbappé. 0-2, min 44: Güler. 1-2, min 55: Oyarzabal (de penalti).

Árbitro: Jesús Gil Manzano. Expulsó a Huijsen (32’). Amonestó a Zubeldia, Barrenetxea, Xabi Alonso y Mbappé.

Estadio: Reale Arena, 36,958 espectadores.

Fuente: EFE