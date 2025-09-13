¡Hansi Flick, directo y sin vueltas!

“No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás valga la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto”. El enojo del entrenador se debe a que Yamal disputó 79 y 73 minutos en los partidos de clasificación para el Mundial 2026, a pesar de las dolencias.

Además, Flick lamentó la falta de comunicación con el cuerpo técnico de la selección, señalando que “la comunicación podría mejorar”, y justificó la falta de contacto directo con De la Fuente por el idioma.

En cuanto a las bajas, el técnico alemán confirmó que Frenkie de Jong sigue lesionado. Sin embargo, dio una buena noticia al anunciar que Marc Bernal, quien recibió el alta médica después de un año de baja por una grave lesión de rodilla, estará en el banquillo. “Es un gran paso para él”, celebró Flick.

Sobre Gavi, que lleva dos semanas con molestias en la misma rodilla que se lesionó en 2023, Flick se mostró cauto. “Gavi es el corazón del equipo, su mentalidad en el campo es increíble. Tenía miedo de esta situación tras su larga lesión. No queremos presionarlo ni precipitarnos. Tiene que volver en buena forma, con confianza en su cuerpo”.

Por otro lado, el entrenador confirmó que Raphinha está “bien” y “disponible” para el partido del domingo. También se refirió al cambio de estadio, asegurando que jugar en el Johan Cruyff no será una excusa para el equipo.

Finalmente, Flick insistió en el mensaje que ya había dado sobre la mentalidad del equipo: “Los egos matan el éxito”. Hizo hincapié en que todos los jugadores deben estar al 100%. “Jugar al 50 o al 70% no basta. Todos merecen el 100% de los jugadores. Por eso llegaron las victorias y los títulos el curso pasado, y tenemos que regresar a ello”, concluyó.

El técnico también tuvo palabras de elogio para el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, a quien describió como un “entrenador que se adapta mucho al rival y tiene a jugadores interesantes. Es un gran equipo”.

